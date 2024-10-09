Дрони атакували склад боєприпасів у Брянський області: мешканці чують детонацію (відео)

У ніч на 9 жовтня в Брянській області Російської Федерації відбулися незвичайні події. Місцева адміністрація повідомила про спробу атаки безпілотників, яку нібито вдалося відбити. Проте, поблизу міста Карачев спостерігаються ознаки серйозної пожежі та чутно вибухи, що може вказувати на ураження великого сховища боєприпасів.

Інформація надійшла від російських медіа та Telegram-каналів, а також від представника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука.

Вранці в інтернеті з'явилися відеоматеріали, які нібито зняті в Карачеві. На них видно заграву від масштабної пожежі та чути звуки, схожі на детонацію боєприпасів.

За наявними даними, неподалік від цього міста розташований 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ, де зберігаються різноманітні боєприпаси.

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Супутникові знімки 2021 року показують, що цей склад займав територію приблизно 3,5 квадратних кілометри.

Є підстави вважати, що саме ці боєприпаси та інше озброєння зараз детонують внаслідок атаки дронів, про яку раніше цієї ночі повідомляв губернатор Брянської області.

Нагадаємо, що нещодавно українські сили оборони були змушені залишити Вугледар через загрозу оточення. російські окупанти зосередили значні сили для прориву української оборони, що створило критичну ситуацію для наших захисників.

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