Дроны атакуют Керчь: слышны взрывы в районе судостроительного завода

В пятницу, 6 декабря, к утру в Керчи, на временно оккупированном полуострове Крым, раздались взрывы. Из-за этого оккупанты приняли решение перекрыть движение по Крымскому мосту.

Об этом сообщили телеграмм-канал " Крымский ветер " и оперативный канал кафиров, информирующий о ситуации на автомобильных дорогах в районе моста.

оккупанты проинформировали о перекрытии движения мостом в 04:17. Они призвали водителей, находящихся на мосту и в зоне осмотра, оставаться спокойными и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

В 06:40 в "Крымском ветре" появилась информация о взрывах в Керчи вблизи судостроительного завода "Залив" и зарево в районе Аршинцевого.

Через несколько минут стало известно, что украинские морские дроны совершают прорыв через Керченский пролив, а российские военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.

Движение по Крымскому мосту возобновили около 09:30.

Официальная информация от украинской стороны не поступала. В то же время российское минобороны сообщило, что на Черном море их авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера, якобы направлявшихся в Крым. Также, по заявлению Минобороны РФ, над Крымом был сбит один беспилотник.

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Кроме этого, в российском министерстве обороны сообщили о якобы прекращении попыток Киевского режима совершить террористические атаки с помощью самолетных БПЛА. В общей сложности они заявляют об уничтожении 33 украинских дронов, в том числе над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей России.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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