Дым добрался до самолетов в небе: под Москвой в Химках мощно горит завод (фото, видео)

В городе Химки Московской области произошел пожар в промышленном здании площадью 8 тыс. кв. м. Огонь опрокинулся на крышу цеха по производству керамических плит.

Как сообщило российское МЧС: "В подмосковных Химках пожарные МЧС россии тушат пожар. Горит крыша цеха по производству керамических плит, а площадь пожара составляет около 80 квадратных метров. На месте происшествия задействовано 26 пожарных и 7 единиц техники".

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Пожар в Химках. Источник: Соцсети

Пожар в Химках. Источник: Соцсети

Пожар в Химках. Источник: Соцсети

Пожар в Химках. Источник: Соцсети

Пожар в Химках. Источник: Соцсети

Отмечается, что внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из них 10 вынесли сотрудники МЧС. Между тем, местные Тelegram-каналы пишут, что пожар распространился на 5 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

В сети публикуют фотографии и видео с места инцидента. Отмечается, что дым от пожара добирался до самолетов, пролетавших над местом возгорания.

Власти Московской области привлекли вертолет для тушения.

Напомним, ночью 11 июля сразу несколько регионов россии были атакованы дронами. БПЛА долетели до подмосковного Ступино.

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