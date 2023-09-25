Экс глава военкомата за время войны приобрел имущества почти на 9 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным прокуратуры, мужчина за время войны нажился почти на 9 млн гривен.

В собственности подозреваемого и его семьи обнаружено имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что экс глава областного военкомата согласно заключению НАПК, приобрел активы более чем на 8,8 млн гривен.

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Правоохранители сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины). Ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Досудебное расследование осуществляется следователями ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Днепропетровской области ДСР Нацполиции Украины", – добавили в прокуратуре.

Имя и фамилия военкома не указаны.

Напомним, ВАКС заочно арестовал экс министра здравоохранения Степанова.

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