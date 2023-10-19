Эксперт объяснил, почему ни за что нельзя закрашивать плесень на стенах

Хотя покраска плесени может скрыть проблему, эксперт предупреждает избегать этого любой ценой. По словам профессионала, это может привести к распространению плесени по стенам.

Споры плесени останутся живыми под слоем краски, которую вы нанесли, и вскоре снова проступят. Об этом сообщает Express.co.uk.

Плесень может выживать и развиваться под слоем краски, и если бросить ее распространяться, она может просочиться в штукатурку либо древесные изделия. Это повлечет за собой структурные повреждения дома.

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Вдыхание плесени также может оказать негативное влияние на дыхательную систему. Причины возникновения плесени могут варьироваться от избыточного количества конденсата или внешних структурных проблем, таких как неплотная покраска или сломанная черепица.

Для тех, кто хочет покрасить комнату, пораженную плесенью, эксперт по краске рекомендовал сначала очистить плесень раствором для удаления плесени. Убедившись, что стена полностью высохла, нанесите грунтовку, предотвращающую образование плесени, а затем нанесите сверхустойчивую краску для финишного покрытия.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию в домах. Это особенно важно для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната и кухня.

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