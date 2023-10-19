Експерт пояснив, чому нізащо не можна зафарбовувати плісняву на стінах

Хоча фарбування цвілі може приховати проблему, експерт попереджає уникати цього за будь-яку ціну. За словами професіонала, це може призвести до поширення плісняви по стінах.

Спори плісняви залишаться живими під шаром фарби, яку ви нанесли, і незабаром знову проступлять. Про це повідомляє Express.co.uk.

Цвіль може виживати і розвиватися під шаром фарби, і якщо залишити її поширюватися, вона може проникнути в штукатурку або дерев’яні вироби. Це спричинить структурні пошкодження будинку.

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Вдихання цвілі також може мати негативний вплив на дихальну систему. Причини виникнення плісняви можуть варіюватися від надмірної кількості конденсату, або зовнішніх структурних проблем, таких як нещільне фарбування або зламана черепиця.

Для тих, хто хоче пофарбувати кімнату, уражену цвіллю, експерт по фарбі рекомендував спочатку очистити цвіль розчином для видалення плісняви. Переконавшись, що стіна повністю висохла, нанесіть ґрунтовку, що запобігає утворенню плісняви, а потім нанесіть надстійку фарбу для фінішного покриття.

Також важливо забезпечити хорошу вентиляцію в домівках. Це особливо важливо для приміщень із підвищеною вологістю, таких як ванна кімната та кухня.

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