Эксперты объяснили, как можно экономить на отоплении в холодный период

Вскоре закончится сентябрь и приближается похолодание. Этот отопительный сезон, по прогнозам некоторых экспертов, может быть достаточно трудным.

Это значит, что украинцам может понадобиться подкручивать газовые котлы и батареи в домах. Специалисты объяснили, как можно сэкономить на потреблении газа.

В частности, следует установить газовые счетчики. Это позволит платить только за топливо, которое жильцы потребили.

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Еще одним правилом экономии есть утепление дома. Это позволит избежать "бегства" тепла из дома.

Старайтесь не превышать температуру воздуха в доме более 18 градусов. Более высокие показатели будут увеличивать расход тепловой энергии или электроносителей, поэтому лучше теплее одеваться.

Сэкономить на отоплении поможет и привычка регулировать температуру воздуха в разных помещениях. В частности, в коридоре или в проходной комнате терморегуляторы на радиаторах можно "прикрутить".

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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