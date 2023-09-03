Эксперты объяснили, как правильно хранить яблоки: будут свежими шесть недель

В сентябре и октябре будет пик сезона яблок, что означает, что цены будут самыми низкими. Однако большинство людей не знают, как правильно хранить яблоки.

Составление яблок в вазу с фруктами приведет к их гниению гораздо быстрее. Яблоки производят газ этилен, природный растительный гормон, вызывающий быстрое созревание и старение фруктов, сообщает Express.co.uk.

Поэтому яблоки следует держать подальше от некоторых овощей. Храните яблоки подальше от картофеля, зелени, моркови, брокколи, перца и свежих трав.

Читайте также: Почему нельзя есть яблоки вечером: чем это грозит

Видео дня

В то же время яблоки ни в коем случае нельзя класть в герметичный контейнер. Хранить яблоки в холодильнике и пакете вполне нормально, только не закрывайте их.

Газ начнет накапливаться внутри мешка, что приведет к его созреванию и размягчению слишком быстро. Для длительного хранения яблоки следует хранить в холодильнике, желательно в ящике, если есть возможность.

Убедитесь, что они хранятся в пакете или пакете с отверстиями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, что поможет им оставаться свежими и хрустящими до шести недель. Яблоки с целой плодоножкой сохраняются гораздо дольше, чем яблоки без плодоножки, поскольку бактерии могут проникнуть в плод и привести к порче.

Напомним, недавно мы рассказывали, как с пользой для сада и огорода можно использовать гнилые яблоки. В частности, они могут стать отличным природным источником питательных веществ для растений в саду. Их следует использовать для подкормки деревьев, кустов и других растений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !