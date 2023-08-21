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Эксперты по уборке назвали лучшее домашнее средство для мытья окон

Былим Елена

Эксперты по уборке назвали лучшее домашнее средство для мытья окон

Самодельное средство для мытья окон может стать отличной заменой продаваемым в магазинах жидкостям. Главное правильно рассчитать пропорции.

Как сообщает Better Homes & Gardens, бутылка самодельного средства для мытья окон и стекла будет стоить гораздо дешевле. И результат приятно удивит.

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Специалисты по уборке дали советы, как самостоятельно создать моющее средство, чтобы увидеть блестящие поверхности без разводов.

Лайфхак с уксусом

Нужно взять 2 стакана воды, ½ стакана уксуса и добавить несколько капель эфирного масла с запахом, который вам нравится. Смешайте в бутылке с распылителем все ингредиенты и осторожно встряхните. Набрызгайте средство на окна и протрите стекло микрофиброй или любой тряпкой, не оставляющей ворса.

Лайфхак со спиртом

Вам понадобится 1 стакан воды, 3 ст.л. л. уксуса и 1/4 стакана спирта. Сначала в пульверизатор добавьте спирт и уксус, затем влейте воду. Смешайте ингредиенты и тщательно встряхните. Набрызгайте средство на окна и протрите стекло микрофиброй или любой тряпкой, не оставляющей ворса.

Специалисты говорят, что используя самодельное чистящее средство окон, зеркал, дверей душевой кабины и других стеклянных поверхностей, всегда нужно протирать их сверху вниз. Этот трюк помогает предотвратить появление капель и полос.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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