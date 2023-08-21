Експерти з прибирання назвали найкращий домашній засіб для миття вікон

Саморобний засіб для миття вікон може стати відмінною заміною рідинам, що продаються у магазинах. Головне правильно розрахувати пропорції.

Як повідомляє Better Homes & Gardens, пляшка саморобного засобу для миття вікон і скла буде коштувати значно дешевше. І результат приємно здивує.

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Фахівці з прибирання дали поради, як самотужки створити засіб для миття, щоб побачити блискучі поверхні без розводів.

Лайфхак з оцтом

Потрібно взяти 2 склянки води, ½ склянку оцту та додати кілька крапель ефірної олії з тим запахом, який вам подобається. Змішайте в пляшці з розпилювачем всі інгредієнти та обережно струсіть. Набризкайте засіб на вікна й протріть скло мікрофіброю, або будь-якою ганчіркою, що не залишає ворсу.

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Лайфхак зі спиртом

Вам знадобиться 1 склянка води, 3 ст. л. оцту та 1/4 склянки спирту. Спочатку у пульверизатор додайте спирт і оцет, потім влийте воду. Змішайте інгредієнти і ретельно струсіть. Набризкайте засіб на вікна й протріть скло мікрофіброю, або будь-якою ганчіркою, що не залишає ворсу.

Фахівці кажуть, що використовуючи саморобний засіб для чищення вікон, дзеркал, дверей душової кабіни та інших скляних поверхонь, завжди треба протирати їх зверху вниз. Цей трюк допомагає запобігти появі крапель і смуг.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за декілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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