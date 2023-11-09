Еще одной категории украинцев разрешили отсрочку от мобилизации: о ком идет речь

Верховная Рада на своем заседании 8 ноября приняла законопроект №9274 в целом, предусматривающий расширение категории граждан, способных получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

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Об этом информировали народные депутаты Дмитрий Разумков и Ярослав Железняк в Telegram. Согласно нововведению, право на отсрочку получат работники органов и подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, законопроектом определяются задачи единой государственной системы гражданской защиты в особый и восстановительный периоды.

Ярослав Железняк подчеркнул, что за этим законопроектом проголосовали 269 народных депутатов, и он вступит в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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