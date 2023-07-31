''Если бы не зашла в ванную, меня бы не было'': очевидица взрыва в Кривом Роге (видео)

Утром 31 июля российские террористы были обстреляны ракетами Кривой Рог. Одна из ракет попала в многоэтажку. На этот момент известно о 5 погибших и более 40 раненых.

Одна из жительниц дома, в который прилетела российская жилищная ракета, поделилась невероятной историей. Женщина, которую зовут Юлия, говорит, что в момент "прилета" она зашла в ванную, потому и выжила, поскольку ракета разрушила ее квартиру.

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В комментарии "Радио Свобода" женщина заметила: "Я живу в квартире, вон там, где самая большая дыра и следующая квартира, где есть балкон. В квартире была дома. Услышала первый взрыв, пошла в ванную. Если бы не зашла в ванную, уже меня не было бы".

Жительница пострадавшего дома говорит, что в ее квартире завалило стены. Она говорит, что ей повезло, что ванна была близко к входной двери, и она смогла безопасно выбраться из разрушенного дома.

"Выходная дверь не заблокировала, нормально. Лестница была целой, нормально получилась", - добавила она.

Напомним, в понедельник, 31 июля, российские боевики ракетами "Искандер-М" атаковали город Кривой Рог в Днепропетровской области. Враг попал в здание учебного заведения и в многоэтажку.

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