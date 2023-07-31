''Якби не зайшла у ванну, мене б вже не було'': очевидиця вибуху у Кривому Розі (відео)

Зранку 31 липня російські терористи обстріляли ракетами Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку. На цей час відомо про 5 загиблих та понад 40 поранених.

Одна з мешканок будинку, в який прилетіла російська ракета житлові, поділилася неймовірною історією. Жінка, яку звати Юлія, каже, що у момент "прильоту" вона зайшла у ванну, тому й вижила, оскільки ракета зруйнувала її помешкання.

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У коментарі "Радіо Свобода" жінка зауважила: "Я живу у квартирі, он там, де найбільша діра і наступна квартира, де є балкон. У квартирі була, вдома. Почула перший вибух, пішла у ванну. Якби не зайшла у ванну, вже мене не було б".

Мешканка постраждалого будинку каже, що у її квартирі завалило стіни. Вона каже, що їй пощастило, що ванна була близько до вхідних дверей, тож вона змогла безпечно вибратися зі зруйнованого будинку.

"Вихідні двері не заблокувало, нормально. Сходи були цілі, нормально вийшла", – додала вона.

Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, російські бойовики ракетами "Іскандер-М" атакували місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Ворог влучив в будівлю навчального закладу та у багатоповерхівку.

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