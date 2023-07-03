Если кончился стиральный порошок, можно изготовить его самостоятельно: рецепт

Трудно вообразить повседневную жизнь без стирального порошка, который помогает нам постирать вещи и обеспечивает чистоту нашей одежды. Но что делать, если вы обнаружите, что у вас кончился стиральный порошок, а нового нет возможности купить.

Оказывается, существует несколько альтернативных способов стирки без стирального порошка, а также возможность самостоятельно изготовить стиральное средство из нескольких доступных ингредиентов.

Одним из самых простых способов постирать вещи без стирального порошка является использование соды. Сода отлично справится с загрязнениями и неприятным запахом. Для этого просто добавьте несколько столовых ложек соды в барабан стиральной машины вместе с вещами и запустите цикл стирки.

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Другой альтернативой является использование уксуса. Уксус помогает удалить запахи и загрязнения, а также делает белье мягким и приятным на ощупь. Добавьте около пол стакана уксуса в барабан вместе с вещами перед запуском стирального цикла.

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Если вы хотите самостоятельно сделать стиральное средство, вам понадобится хозяйственное мыло, сода и горячая вода. Мыло потрите на терке и растворите в горячей воде. Добавьте соду для усиления мгновенных свойств средства. Охладите полученную смесь и используйте ее в качестве стирального порошка.

Не забывайте, что перед использованием указанного метода рекомендуется проверить его совместимость с типом ткани и цветом одежды. Некоторые материалы могут быть чувствительны к отдельным ингредиентам, поэтому обратите особое внимание на это.

Запомните, что эти способы могут быть временными решениями, а не неизменными заменами для стирального порошка. Регулярное использование специализированных стиральных средств рекомендуется для обеспечения качественной стирки и ухода за вещами.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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