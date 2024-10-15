Есть ли целесообразность перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту: объяснение ПФУ

Пенсионный фонд предоставил разъяснение о целесообразности перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Согласно ст. 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лицо, имеющее право на различные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца), самостоятельно выбирает один из этих видов. Обычно выбор основывается на размере выплаты.

Однако на расчет разных видов пенсий влияют определенные факторы. К примеру, пенсия по инвалидности II группы составляет 90% от пенсии по возрасту. Об этом пишет sud.ua.

При этом для исчисления такой пенсии по возрасту учитывается дополнительный стаж – от установления инвалидности до достижения 60 лет.

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Если инвалидность установлена в молодом возрасте, продолжительность дополнительного стажа может быть значительной, поэтому переход на пенсию по возрасту не всегда выгоден.

Рассмотреть вопрос перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту следует тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал трудовую деятельность. Если пенсионер работал и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения (учитывается средняя зарплата за три календарных года, предшествующих году обращения за переходом на пенсию по возрасту).

Напомним, согласно прогнозам правительства, в Украине средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тысяч до 24,3 тысяч гривен. Это означает, что украинцы будут в среднем получать на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что инфляция составит около 9,5%. В результате реальный рост зарплат, с учетом повышения цен, будет лишь 1%.

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