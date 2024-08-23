Есть угроза взрыва цистерн с керосином: дроны повторно атаковали нефтебазу на Ростовщине, которая горит уже 6-й день (видео)

В ночь на 23 августа на западе Ростовской области силы ПВО отражали атаку беспилотников. По данным Минобороны россии, ночью в регионе было уничтожено 7 БПЛА

Однако в соцсетях местные жители сообщили, что дроны повторно атаковали нефтебазу в Пролетарске, пылающую уже шестые сутки.

По информации "База", новый удар дрона произошел сегодня около 5 утра. По предварительным данным, в результате этого никто не пострадал. Пожар, возникший после предварительного удара 18 августа, до сих пор не удалось локализовать.

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Есть риск, что огонь может перекинуться на резервуары с керосином. Официальная информация о новой атаке пока не поступала, отмечает издание.

"Цистерны с керосином могут взорваться на нефтебазе в Пролетарске. Это в разы опаснее. Огонь подошел близко к керосиновым цистернам. Если они разгерметизируются, то возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие", – пишут в российских пабликах.

Огонь пока не достиг этих резервуаров.

Ранее, в ночь на 18 августа, российская ПВО сбила украинские беспилотники над Ростовской областью, однако обломки упали на промышленные склады, повлекшие загорание резервуаров с дизельным горючим.

Пожар на нефтебазе тушат уже шестой день. За это время пострадали 47 спасателей, 15 из них были госпитализированы. С 19 августа в Пролетарске введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Голубев заявил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

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