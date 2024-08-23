Є загроза вибуху цистерн з гасом: дрони повторно атакували нафтобазу на Ростовщині, яка горить вже 6-й день (відео)

У ніч на 23 серпня на заході Ростовської області сили ППО відбивали атаку безпілотників. За даними Міноборони росії, вночі у регіоні було знищено 7 БПЛА

Однак у соцмережах місцеві мешканці повідомили, що дрони повторно атакували нафтобазу у Пролетарську, яка палає вже шосту добу.

За інформацією "База", новий удар дрона відбувся сьогодні близько 5-ї ранку. За попередніми даними, внаслідок цього ніхто не постраждав. Пожежу, яка виникла після попереднього удару 18 серпня, досі не вдалося локалізувати.

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Існує ризик, що вогонь може перекинутися на резервуари з гасом. Офіційної інформації про нову атаку поки не надходило, зазначає видання.

"Цистерни з гасом можуть вибухнути на нафтобазі у Пролетарську. Це в рази небезпечніше. Вогонь підійшов близько до гасових цистерн. Якщо вони розгерметизуються, то можливий вибух, який за потужністю перевершить усі попередні", – пишуть в російських пабліках.

Вогонь поки що не досяг цих резервуарів.

Раніше, в ніч на 18 серпня, російська ППО збила українські безпілотники над Ростовською областю, проте уламки впали на промислові склади, спричинивши займання резервуарів з дизельним пальним.

Пожежу на нафтобазі гасять уже шостий день. За цей час постраждало 47 рятувальників, 15 з них були госпіталізовані. З 19 серпня в Пролетарську введено режим надзвичайної ситуації. Губернатор Голубєв раніше заявив, що загрози поширення вогню на житлові будинки немає.

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