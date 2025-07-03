Есть время до конца месяца: какие обязательства должны выполнить все ФОПы в Украине

С наступлением июля украинским предпринимателям стоит обратить внимание на необходимость уплаты единого налога, ЕСВ и военного сбора. Кроме того, физические лица-предприниматели (ФЛП) 3 группы должны подать декларацию за второе полугодие 2025 года.

Налоговый консультант Михаил Смокович отметил, что в этом месяце предпринимателям на упрощенной системе налогообложения 1-й и 2-й групп необходимо осуществить ряд важных платежей. Об этом пишет OBOZ.UA. В частности, речь идет о:

едином социальном взносе (ЕСВ) за второй квартал – 5280 грн (до 21 июля) ;

; военном сборе за июль – 800 грн (до 18 июля) ;

; едином налоге за июль ФЛП 2 группа – 1600 грн (до 18 июля );

); едином налоге за июль ФЛП 1 группа – 302,80 грн (до 18 июля).

Читайте также: Владельцы авто в Украине должны платить налоги: кому придется отдать 25 тыс. грн

Специалист подчеркнул, что для ФЛП, зарегистрированных в районах проведения боевых действий, уплата военного сбора и единого налога является добровольной. Предприниматели, работающие на третьей группе, должны выполнить несколько важных шагов уже в июле:

уплатить ЕСВ за второй квартал – 5280 грн (до 21 июля);

подать Декларацию плательщика единого налога за первое полугодие 2025 года ( до 11 августа );

); уплатить 5% единого налога за 2 квартал ( до 19 августа );

); платим 1% военного сбора за 2 квартал (до 19 августа).

Также ФЛП, которые имеют наемных работников, обязаны до 21 июля подать Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за июнь. Те же, кто осуществляет выплаты физическим лицам, также должны подать Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за июнь до той же даты.

Данный отчет включает данные о заработных платах, начисленных налогах, удержаниях и уплате социальных взносов. Даже в случае, когда ФЛП не имеет работников на штатной позиции, но выплачивает средства физическим лицам (например, за предоставленные услуги), он обязан подать Налоговый расчет с Приложением 4ДФ.

Напомним, ранее мы говорили, что в Украине повысят налоги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!