Эти вещи были модные еще несколько лет назад: пять главных антитрендов лета (фото)
Мода меняется чуть ли не каждый сезон и постоянно двигается вперед. Некоторые вещи, которые были актуальны еще несколько лет назад, сейчас могут выглядеть неуместно.
Издание Insider назвало главные антитренды летнего сезона. Среди них: неоновые цвета, темные джинсы, черные очки и другие детали, которые могут испортить аутфит.
Восемь свежих стилистических приемов в 2023 году (фото)
Неоновые цвета
Яркие неоновые цвета были в тренде еще четыре года назад, а вот сейчас такие оттенки совершенно неактуальны. Летом 2023 года в моде элегантность, простота и роскошь. Стилисты советуют выбирать насыщенные цвета, но никак не неоновые.
Темные джинсы
На лето 2023 выбирайте белые или светлые джинсы, свободные силуэты с прямым или широким кроем. Избегайте черных или темно синих моделей в этом сезоне, поскольку они будут прибавлять возрасту.
Черные очки
Уберите в этом сезоне черные солнцезащитные очки. Вместо этого замените их на цветные. Свежие и интересные оттенки смогут придать яркости в образ и даже стать его изюминкой. Они еще и омолодят и прибавят стиль.
Читайте также: Стилистка показала трендовые платья на лето-осень 2023 года (фото)
Откажитесь от золота в противовес серебру
Стилисты советуют избегать летом золотых украшений, лучше отдать предпочтение серебряным. В этом сезоне особую популярность имеют серебряные серьги-кольца, которые отлично подойдут к любому летнему образу.
Обтягивающие джинсы
В этом сезоне абсолютно неактуальны и устаревшие узкие джинсы, обтягивающие тело. Их еще и неудобно одевать в жару.
Стилисты рекомендуют выбирать свободные джинсы, удобные и стильные.
Читайте также: Названы три платья, вышедшие из моды и ставшие антитрендом летнего сезона
Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!