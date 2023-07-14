Трюк с поясом и сумочный дуэт: названы восемь свежих стилистических приемов в 2023 году (фото)

Стилистка Яна Платонова рассказала об интересных приемах стайлинга, освежающих любой аутфит. Их нужно использовать для создания образов в 2023 году.

Сейчас удивить накинутым на плечи джемпером или пиджаком с шортами очень сложно, но она предложила несколько новых модных фишек. Об этом говорится на Instagram-странице Платоновой.

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Прежде стилистка подчеркнула, что мода – это то, что мы покупаем, а стиль – как мы это носим.

1. Тюнинг сумок. Платонова назвала это только новым набирающим обороты трендом.

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"Великолепная идея, чтобы наконец-то задействовать ваш ящик с украшениями экспериментировать, комбинируя колье, чокеры, подвеска, цепочки и другие шейные украшения", – отметила стилистка.

2. Рубашка на плетень. Платонова пояснила, что эта стильная фишка состоит в том, чтобы заправлять рубашку на плетень и игнорировать пуговицы.

3. Сарафан на топ. Под свободный сарафан можно надеть спортивный топ, а дополнить образ чокером.

4. Сумочный дуэт. Этот прием означает брать сумки разных размеров и совмещать их в одном образе.

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5. Трюк с пояском. Этот стильный прием позволит сузить бедра и добавит изюминки в общий образ.

6. Кардиган на узелок. Стилистка посоветовала носить кардиган, завязанный на узелок, на голое тело или одевать лиф/кроп-топ.

7. Завязанный пиджак. Этот предмет гардероба нужно завязать на талии. Стилистка не уверена, действительно ли это удобно, но попытаться советует.

8. Жилет на пиджак. Это еще один интересный вариант многослойности: топ+пиджак+оверсайз жилет. Здесь еще важно учесть контраст цвета и структуры.

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Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

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