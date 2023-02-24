Этим знакам зодиака будет тяжелее всего в марте

Некоторые знаки зодиака должны вооружиться достаточным терпением и хладнокровием, поскольку март не будет относиться к ним очень хорошо. Не нужно паниковать или бояться, просто будьте осторожнее и готовы решать любые проблемы.

По прогнозу астрологов, четыре знака будут крайне тяжелым периодом. Впрочем, не стоит отчаиваться, ведь оно довольно быстро пройдет.

Стрелец

С Марсом в вашем 7-м доме до 25 марта ваши отношения, профессиональные и романтические, будут находиться в зоне боевых действий, а потасовки между вами и другой стороной будут частым явлением. Вас всегда будут в чем-то подозревать или потребовать гораздо больше, чем вы можете предложить. Не считая того, вы привлечете людей, которые в вашем лице захотят отомстить всем остальным, кто нанес им вред либо оскорбил их.

Видео дня

Полная Луна в Деве, 7 марта, кроме резкого приземления, заставит вас усерднее заняться профессиональными делами, возникнут и внезапные проблемы со второй половинкой или с домом. 14 марта ваша сказка развеется, и вы окажетесь обманутыми или обманчивыми, а с 16 числа последовательные квадраты Солнце и Меркурий с Марсом будут вызывать плохие ситуации.

Дева

С Марсом в 10-м доме вашего бизнеса и карьеры до 25 марта вы точно не переведете дыхание. Не только потому, что сама работа или требования других возрастут, пока в какой-то момент вы не воскликнете больше нет угля. Вам придется столкнуться с врагами, соперничеством и острой конкуренцией как вне, так и внутри вашей рабочей среды.

Люди будут говорить вам это все время, они будут считать ваши идеи очень неправильными или несвоевременными или ваше поведение провокационным. С 14 марта начинаются конфликты, сначала конфликт Марса-Нептуна, ставящий вас перед обманами, а затем Солнца и Меркурия в Рыбах с Марсом, поэтому все открыто.

Читайте также: Три знака зодиака смогут реализовать свои мечты в конце февраля

Рыбы

Марс в Близнецах будет продолжать вызывать ситуации в вашем окружении, и вы не найдете покоя. От ссор и противостояний между членами вашей семьи, которые заставят вас принять позицию того или иного, а также от их вмешательства в вашу личную жизнь, которая доведет вас до предела возможностей. У вас также будут проблемы с имущественными вопросами, особенно, если есть имущество, на которое нужно претендовать. Вы также получите ущерб в своем доме, если только вы не решите его снести и восстановить с нуля.

В полнолуние, 7 числа, возможно, вы захотите что-то изменить, но, вероятно, это будет не так, как вы себе представляли. Вообще, хорошо бы ограничить свою фантазию и не строить больших мечтаний и планов на будущее, так как 14 марта очень вероятна "дыра от баранки". С другой стороны, контакт с происходящим вокруг вас и внутри вас необходим, потому что вы в первой декаде будете приветствовать Сатурн в своем знаке.

Близнецы

Контакт Марса с Нептуном в Рыбах, а позже с Солнцем и Меркурием в том же знаке делает пейзаж довольно размытым. Вы будете вовлечены в сомнительные ситуации и будете иметь дело с лицами, так долго скрывавшими свои истинные намерения. Вы думали, что в вашей профессиональной жизни есть разные вещи, и вы, вероятно, потеряете поддержку влиятельного человека.

С другой стороны, с полной Луной, 7 числа, возможны проблемы с семьей и домом, а также с имуществом. На самом деле не исключено, что неожиданное развитие событий заставит вас полностью изменить свои планы, поскольку те, которых вы ожидали, отменяются.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!