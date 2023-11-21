"Это война": Зеленский заявил, что Украина имеет право убить путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "вправе защищаться" от агрессии россии, отвечая на вопрос о возможной ликвидации российского лидера Владимира Путина.

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Зеленский определил в интервью таблоиду The Sun, не владеющего точной информацией о количестве покушений на его жизнь с начала конфликта. Однако он отказался комментировать операции украинских спецслужб по ликвидации российских граждан и коллаборационистов.

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"Я не могу обсуждать какие-либо специальные операции украинской разведки или секретной службы или каких-то спецназовцев. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", – отметил Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что не может обсуждать операции в пределах России и временно оккупированных территориях. Президент ответил на вопрос, воспользуется ли Украина возможностью ликвидировать путина, если такая возможность возникнет, сказав: "Это война и Украина имеет все права защищать нашу землю".

Напомним, в сентябре 2023 года во время выступления в ООН Зеленский пообещал, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.

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