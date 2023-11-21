"Це війна": Зеленський заявив, що Україна має право вбити путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна "має право захищатися" від агресії росії, відповідаючи на запитання щодо можливої ліквідації російського лідера володимира путіна.

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Зеленський визначив в інтерв'ю таблоїду The Sun, що не володіє точною інформацією про кількість замахів на його життя з початку конфлікту. Однак він відмовився коментувати операції українських спецслужб з ліквідації російських громадян і колабораціоністів.

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"Я не можу обговорювати які-небудь спеціальні операції української розвідки чи секретної служби, чи якихось спецназівців. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", – зауважив Зеленський.

Український лідер також наголосив, що не може обговорювати операції в межах росії та тимчасово окупованих територіях. Президент відповів на запитання, чи скористається Україна можливістю ліквідувати путіна, якщо така можливість виникне, сказавши: "Це війна, і Україна має всі права захищати нашу землю".

Нагадаємо, у вересні 2023 року під час виступу в ООН Зеленський пообіцяв, що Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.

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