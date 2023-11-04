'Ніхто не кидатиме людей 'на м'ясо': Зеленський прокоментував статтю Залужного

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на фронті не є патовою, і закликав українців не опускати руки.

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Про це він сказав на спільній зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, висловлюючи свою думку на прохання журналістів з приводу статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, пише Укрінформ.

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"Пам’ятаєте, 24 лютого всі нам казали, скільки нам залишилося. І дійсно не всі лідери комунікували з нами, навіть тому, що трішки треба почекати і там будемо вже розв'язувати це питання, вся країна буде захоплена. І були ті чи інші сигнали, умови тощо: треба все віддати, людей поміняти, Росію визнати, Європу забути, про НАТО не думати, і що таке Україна? Немає такої держави. Всіх цих голосів я багато чув всі ці роки. І я був абсолютно впевнений у нас", – сказав президент.

Зеленський нагадав, що на початку російського вторгнення українці були в складнішій ситуації, в якій, "напевно, Україна з початку відновлення незалежності ніколи не була".

"Але ми дуже вірили і боролися. І перемогли. Сьогодні пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються і є різні думки...Всі — люди, незалежно від свого статусу. І все зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина", – наголосив глава держави.

Він зазначив, що росія дійсно контролює небо, що ускладнює проведення наступальних дій.

"Це не патова ситуація. росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як росія кидає наче м'ясо своїх людей, ніхто не хоче. Як побороти це? F-16, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Коли на фронті є ППО, військові йдуть уперед, використовують техніку", - сказав він.

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Зеленський нагадав, що рішення по літаках F-16 є, але треба почекати, поки наші пілоти навчаться і повернуться з навчань.

Він також зазначив, що Україна не має права опускати руки, навіть якщо ситуація на фронті складна.

"Яка альтернатива на ту чи іншу думку? Ми повинні думати, яка альтернатива. Так, ми повинні берегти наших людей. Факт. Але яка альтернатива? Треба віддати тоді третину нашої держави. Це буде тільки початок. путін же цим не закінчить. Ми вже знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємося до тієї чи іншої думки або формату? Треба всім зібратися і розв'язувати питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, блокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось про що треба думати. Тільки про це", – резюмував президент.

Додамо, що заява президента прозвучала після опублікованої у виданні The Economist статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти", в якій він розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ, потребу в посиленні мобілізації та ризики для обох сторін.

Нагадаємо, у вересні 2023 року під час виступу в ООН Зеленський пообіцяв, що Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.

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