'Будемо деокупувати': Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут і ще кілька міст

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут у Донецькій області. Також він анонсував деокупацію ще двох ключових українських міст.

Про це повідомив Зеленський у четвер 21 вересня під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні (США), передає видання CNN.

"Ми будемо деокупувати Бахмут", – сказав президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що крім Бахмута, українські військові звільнять ще два ключові населені пункти.

"Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", – пояснив він.

Нагадаємо, Третя Окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області, повністю розбивши 72 бригаду окупантів. Бійці розповіли, що Андріївка – це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

Також Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" у Донецькій області звільнила від російських окупантів населений пункт Кліщіївка та підняла український прапор над селом. Зокрема, остаточно звільнили від ворога село силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

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