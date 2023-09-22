'Будем деоккупировать': Зеленский пообещал уволить Бахмут и еще несколько городов

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Бахмут в Донецкой области. Также он анонсировал деоккупацию еще двух ключевых украинских городов.

Об этом сообщил Зеленский в четверг, 21 сентября, во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне (США), передает издание CNN.

"Мы будем деоккупировать Бахмут", – сказал президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что кроме Бахмута, украинские военные уволят еще два ключевых населенных пункта.

"Я не скажу вам, какие города, извините. И потому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", – объяснил он.

Напомним, Третья Отдельная штурмовая бригада уволила Андреевку Донецкой области, полностью разбив 72 бригаду оккупантов. Бойцы рассказали, что Андреевка – это путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления.

Также Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют" в Донецкой области освободила от российских кафиров населенный пункт Клещиевка и подняла украинский флаг над селом. В частности, окончательно освободили от врага село силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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