В субботу, 10 мая, в Киев прибыли лидеры европейских государств и провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также они почтили память павших украинских военнослужащих на Майдане Независимости.

Об этом сообщает "Суспільне". Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президент Украины вместе с первой леди Еленой Зеленской присоединились к церемонии почтения памяти погибших украинских воинов, возложив лампадки к мемориалу в центре Киева.

Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили павших героев Украины на Майдане Независимости (фото). Источник: REUTERS

Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили павших героев Украины на Майдане Независимости (фото). Источник: REUTERS

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С этой целью в столице утром закрывали на вход и выход станцию метро Майдан Независимости. Впоследствии КГГА сообщила о возобновлении работы станции в обычном режиме.

Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили павших героев Украины на Майдане Независимости (фото). Источник: REUTERS

Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили павших героев Украины на Майдане Независимости (фото). Источник: REUTERS

Лидеры европейских государств утром 10 мая прибыли в Украину для участия в заседании "коалиции решительных" по предложению о 30-дневном прекращении огня. В частности, для Мерца это первый визит в Украину в качестве канцлера Германии.

Европейские лидеры вместе с Зеленским почтили павших героев Украины на Майдане Независимости (фото). Источник: REUTERS

Напомним, Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и заключить мирное соглашение.

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