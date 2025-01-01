Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей новогодней речи заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь серьезные последствия для стран Европейского Союза, но не затронет Россию.

Фицо ранее отмечал, что Словакия потеряет сотни миллионов евро доходов от транзита газа. По его словам, решение Киева заставит страны ЕС искать альтернативные источники поставок, что приведет к росту цен на импорт. Об этом сообщает Dennik N

"Прекращение транзита будет иметь серьезные последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации", – подчеркнул премьер.

На прошлой неделе Фицо даже угрожал Украине соответствующими мерами, включая прекращение поставок электроэнергии в случае остановки транзита российского газа в Словакию. В то же время, Европейская комиссия напомнила, что прекращение поставок газа через Украину было предполагаемым сценарием, к которому ЕС подготовился заранее.

В своей речи Фицо подчеркнул намерение проводить внешнюю политику, ориентированную на "все четыре стороны мира", которая будет базироваться на соблюдении международного права и невмешательстве во внутренние дела других государств. Он подчеркнул, что мир должен быть ключевым интересом в международных отношениях.

Словацкое правительство во главе с Фицо остается одним из немногих в Европейском Союзе, который сохраняет контакты с руководством России, несмотря на ее полномасштабную агрессию против Украины. В то же время в правительстве Словакии заверили, что страна хорошо подготовлена к прекращению транзита российского газа через украинскую территорию.

Напомним, мы уже писали, о чем Фицо просил Путина и готов ли он платить такую цену.

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