Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй новорічній промові заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме серйозні наслідки для країн Європейського Союзу, але не зачепить Росію.

Фіцо раніше зазначав, що Словаччина втратить сотні мільйонів євро доходів від транзиту газу. За його словами, рішення Києва змусить країни ЄС шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання цін на імпорт. Про це повіомляє Dennik N

"Припинення транзиту матиме серйозні наслідки для всіх нас у Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", – підкреслив прем’єр.

Минулого тижня Фіцо навіть погрожував Україні відповідними заходами, включаючи припинення постачання електроенергії у разі зупинки транзиту російського газу до Словаччини. Водночас Європейська комісія нагадала, що припинення постачання газу через Україну було передбачуваним сценарієм, до якого ЄС підготувався заздалегідь.

У своїй промові Фіцо наголосив на намірі проводити зовнішню політику, орієнтовану на "всі чотири сторони світу", яка базуватиметься на дотриманні міжнародного права та невтручанні у внутрішні справи інших держав. Він підкреслив, що мир повинен бути ключовим інтересом у міжнародних відносинах.

Словацький уряд, на чолі з Фіцо, залишається одним із небагатьох у Європейському Союзі, який зберігає контакти з керівництвом Росії, незважаючи на її повномасштабну агресію проти України. Водночас в уряді Словаччини запевнили, що країна добре підготовлена до припинення транзиту російського газу через українську територію.

Нагадаємо, ми вже писали, про що Фіцо просив Путіна і чи готовий він платити таку ціну.

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