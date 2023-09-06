Фура со свиньями раздавила ВАЗ на Белоцерковщине (фото и видео)

Вблизи Белой Церкви произошла смертельная дорожно-транспортная природа. Грузовик, перевозивший свиней, раздавил под собой ВАЗ.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, авария произошла 6 сентября в центре одного из сел на Белоцерковщине.

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"По предварительной информации, водитель "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную, на которой двигался грузовик. К сожалению, водитель легковушки, местный пенсионер, погиб на месте", — написал он в Телеграм-канале.

По словам Небытова, животные перевезены в безопасное место.

Напомним, в Киеве 27 августа произошла авария, в которую попали сразу четыре элитных автомобиля. За рулем одного из авто находилась известная блогерша Даша Квиткова.

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