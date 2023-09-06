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Події

Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)

Билім Олена

Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)

Поблизу Білої Церкви сталася смертельна дорожньо-транспортна природа. Вантажівка, що перевозила свиней, розчавила під собою ВАЗ.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, аварія сталася 6 вересня у центрі одного із сіл на Білоцерківщині.

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"За попередньою інформацією, водій "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка. На жаль, водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці", – написав він у Телеграм-каналі.

Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)
Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)
Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)
Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)
Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)
Фура зі свиньми розчавила ВАЗ на Білоцерківщині (фото та відео)

За словами Нєбитова, тварини перевезені в безпечне місце.

Нагадаємо, в Києві 27 серпня сталася аварія, в яку потрапили одразу чотири елітні автівки. За кермом одного з авто перебувала відома блогерка Даша Квіткова.

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