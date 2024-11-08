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Где категорически запрещено собирать дрова и сухости, чтобы не получить штраф

Цихоцкая Мария

Где категорически запрещено собирать дрова и сухости, чтобы не получить штраф
Чтобы избежать больших штрафов, необходимо знать, где именно категорически запрещено брать древесину

Некоторые украинцы используют лесные ресурсы для отопления своих домов. Однако заготовка дров должна производиться законным способом, иначе угрожает административная и уголовная ответственность. Чтобы избежать больших штрафов, необходимо знать, где категорически запрещено брать древесину.

Согласно Лесному кодексу Украины, использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального бесплатного документа – лесорубного билета. В нем указываются конкретные цели, виды и объемы ресурсов, которые можно использовать. Игнорирование этих требований классифицируется как нарушение и может привести к привлечению к ответственности. Об этом пишет Новости. Live.

Без наличия лесорубного билета украинцы могут собирать в лесу только кору, мелкие ветки, листья и хвою. Даже сухости, то есть сваленные или мертвые деревья, также являются собственностью государства, поэтому их заготовка без соответствующего разрешения запрещена.

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Незаконная заготовка древесины в значительных объемах строго наказывается. Президент Владимир Зеленский даже должен подписать законопроект о повышении финансовых санкций за незаконную вырубку лесных ресурсов.

Чтобы действовать правомерно, целесообразно покупать древесину у официальных поставщиков, имеющих разрешение на продажу. Таких можно найти, в частности, на государственной интернет-площадке "ДроваЕ". Также можно самостоятельно наладить контакт с конкретным поставщиком и купить дрова, имея при этом документы, подтверждающие законность их происхождения.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

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