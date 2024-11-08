Де категорично заборонено збирати дрова та сухостій, щоб не отримати штраф

Деякі українці використовують лісові ресурси для опалення своїх домівок. Проте заготівля дров повинна проводитися законним способом, інакше загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Щоб уникнути великих штрафів, необхідно знати, де саме категорично заборонено брати деревину.

Відповідно до Лісового кодексу України, використання лісових ресурсів можливе лише за наявності спеціального безкоштовного документа - лісорубного квитка. У ньому вказуються конкретні цілі, види та обсяги ресурсів, які дозволено використовувати. Ігнорування цих вимог класифікується як порушення і може призвести до притягнення до відповідальності. Про це пише Новини. Live.

Без наявності лісорубного квитка українці можуть збирати в лісі лише кору, дрібні гілки, листя та хвою. Навіть сухостій, тобто повалені або мертві дерева, також є власністю держави, тож їх заготівля без відповідного дозволу заборонена.

Читайте також: Повірка лічильників води: що це таке та коли потрібно зробити

Незаконна заготівля деревини в значних обсягах суворо карається. Президент Володимир Зеленський навіть повинен підписати законопроєкт про підвищення фінансових санкцій за незаконну вирубку лісових ресурсів.

Щоб діяти правомірно, доцільно купувати деревину у офіційних постачальників, які мають дозвіл на продаж. Таких можна знайти, зокрема, на державному інтернет-майданчику "ДроваЄ". Також можна самостійно налагодити контакт із конкретним постачальником і придбати дрова, маючи при цьому документи, що підтверджують законність їх походження.

Нагадаємо, ми вже писали, як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!