Где военнообязанные украинцы могут пройти ВЛК после получения повестки

Украина находится в состоянии всеобщей мобилизации и военного положения, что предусматривает мобилизацию граждан для обслуживания в армии. Однако перед тем, как граждан призовут в ряды Вооруженных Сил Украины, проводится обязательное медицинское освидетельствование для определения их пригодности к военной службе.

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О том, где можно пройти ВЛК, рассказывает издание 24tv.ua. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) определяет состояние здоровья каждого военнообязанного. Результаты этого медицинского осмотра решают, пригодно ли лицо к службе в армии.

Обычно ВЛК проводится по территориальному принципу, как это предусмотрено законодательством. Это означает, что военнослужащие проходят медицинское освидетельствование в областных, районных или городских военно-врачебных комиссиях в зависимости от их местонахождения.

Когда военнослужащий завершает лечение, его направляют на ВЛК. Место проведения ВЛК указывается в направлении. Обычно это медицинское учреждение, где лицо уже лечилось раньше или находится рядом с воинской частью.

Однако есть ситуации, когда военнослужащему не подходит указанное место для прохождения ВЛК. В таком случае он имеет право подать заявление и указать другое место для проведения ВЛК. Это может быть место лечения, учеба, место командировки или во время отпуска. Военнослужащий должен включить эти сведения в свой рапорт, и ВЛК будет назначен в соответствии с его пожеланиями и обстоятельствами.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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