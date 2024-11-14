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Война в Украине

Где военнообязанный может узнать об открытом исполнительном производстве ТЦК

Цихоцкая Мария

Где военнообязанный может узнать об открытом исполнительном производстве ТЦК
Исполнительное производство является механизмом принудительного исполнения решений судов

Министерство юстиции Украины подтвердило, что в случае наложения штрафа от ТЦК и СП на военнообязанное лицо будет открыто исполнительное производство, о чем сообщило управление коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ через " Общественное ".

Исполнительное производство является механизмом принудительного исполнения решений судов и других уполномоченных органов в случаях, когда лицо отказывается выполнять их добровольно. Проверить наличие открытого исполнительного производства можно двумя путями: непосредственно обратившись в орган государственной исполнительной службы или через автоматизированную систему исполнительного производства.

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Для поиска информации об открытом производстве используются персональные данные: ФИО, дата рождения должника, данные взыскателя, а для юридических лиц - наименование и идентификационный код ЕГР. Также можно осуществить поиск по номеру исполнительного производства. Каждое открытое производство обязательно содержит отметку о времени его начала.

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Война в Украине