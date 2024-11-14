Где военнообязанный может узнать об открытом исполнительном производстве ТЦК

Министерство юстиции Украины подтвердило, что в случае наложения штрафа от ТЦК и СП на военнообязанное лицо будет открыто исполнительное производство, о чем сообщило управление коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ через " Общественное ".

Исполнительное производство является механизмом принудительного исполнения решений судов и других уполномоченных органов в случаях, когда лицо отказывается выполнять их добровольно. Проверить наличие открытого исполнительного производства можно двумя путями: непосредственно обратившись в орган государственной исполнительной службы или через автоматизированную систему исполнительного производства.

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Для поиска информации об открытом производстве используются персональные данные: ФИО, дата рождения должника, данные взыскателя, а для юридических лиц - наименование и идентификационный код ЕГР. Также можно осуществить поиск по номеру исполнительного производства. Каждое открытое производство обязательно содержит отметку о времени его начала.

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