Геомагнитная активность снизилась: ученые рассказали чего ждать в последние дни февраля

Второй месяц 2023 был насыщен магнитными бурями, однако все они имели не очень высокую интенсивность. Все опасные волны колебались на уровне 3-4 балла, даже если длились около 6 дней. Ученые уже сообщили, чего следует ожидать в последние дни февраля и нужно ли готовить свой организм к опасным вспышкам.

По прогнозам Meteoagent, 20 и 21 февраля, еще продолжалась последняя магнитная буря луны, но она пошла на убыль и уже 22 и 23 числа следует ожидать постепенное снижение геомагнитной активности до 3 баллов. В дальнейшем, с 24 по 28 февраля включительно, стоит ожидать очень спокойных колебаний, на уровне 2 баллов, которые не будут ощущаться даже метеозависимыми людьми.

Видео дня

Следует отметить, что прогноз на длительный период может изменяться, поскольку предусмотреть солнечные вспышки, которые и влекут за собой магнитные бури, невозможно. Также следует заботиться о своем организме даже в спокойную фазу, ведь телу нужно время, чтобы привыкнуть к определенным процессам. Неожиданные скачки геомагнитной интенсивности могут повлиять на неподготовленных и ослабленных людей.

Читайте также: Начните есть желе и вы поможете своему организму: преимущества, которых вы не знали

Чтобы не тратить зря время в ожидании следующей мощной волны, следует готовить свой организм раньше времени.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Если вы заметили, что какая-то ситуация вывела вас из равновесия – сделайте паузу, отдохните. Это особенно важно в период праздников в нашей голове куча хлопот, которые следует решить.

Смените рацион. Добавьте больше полезных овощей и зелени. Пейте чистую воду без газа в течение дня. Избегайте чрезмерного употребления кофе.

Следите за своим сном. Важно ложиться спать в одно и то же время, чтобы у организма построился определенный график и он смог накапливать необходимое количество энергии.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, есть много советов, которыми можно воспользоваться, чтобы способствовать хорошему сну, в частности, внести изменения в свой рацион, поскольку некоторые продукты и напитки обладают полезными свойствами для сна. UAportal рассказал о 9 лучших продуктах и напитках, которые следует употреблять вечером.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !