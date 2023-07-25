Горбунов прокомментировал скандал вокруг 'СМТ Ингулец' и отказался от госфинансирования (видео)

Известный ведущий Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". Он заверил фанатов, что отказывается от государственного финансирования.

Речь идет о 33 миллионах гривен, которые выделили на съемку сериала. Об этом Горбунов заявил на своей странице в Instagram.

"Друзья, учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было", – говорится в сообщении.

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Горбунов подчеркнул, что сериал – не о бизнесмене Поворознюке, как всем могло показаться из синопсиса будущей телеэпопеи.

"Именно поэтому я и наша команда будет искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами. Мы и дальше будем активно волонтерить и поддерживать ВСУ, как мы это и делаем с первых месяцев войны! Спасибо всем за понимание, критику и поддержку", – добавил ведущий.

Примечательно, что накануне, когда стало известно об освоении на съемке сериала 33 миллиона гривен, Горбунов заявил, что необходимо продолжать создавать украиноязычный контент и развивать его. Ведущий отмечал, что, несмотря на все обстоятельства, популярным среди наших зрителей продолжает быть российский медийный продукт.

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