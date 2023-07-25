Горбунов прокоментував скандал навколо 'СМТ Інгулець' та відмовився від держфінансування (відео)

Відомий ведучий Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". Він запевнив фанатів, що відмовляється від державного фінансування.

Йдеться про 33 мільйони гривень, які виділили на знімання серіалу. Про це Горбунов заявив на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі, з огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було", – йдеться у дописі.

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Горбунов наголосив, що серіал – не про бізнесмена Поворознюка, як всім могло здатися із синопсиса майбутньої телеепопеї.

"Саме тому я і наша команда надалі буде шукати інші можливості для виробництва серіалу і забезпечувати команду робочими місцями. Ми і далі будемо активно волонтерити і підтримувати ЗСУ, як ми це і робимо з перших місяців війни! Дякую всім за розуміння, критику та підтримку", – додав ведучий.

Примітно, що напередодні, коли стало відомо про освоєння на зніманні серіалу 33 мільйонів гривень, Горбунов заявив, що необхідно продовжувати створювати україномовний контент і розвивати його. Ведучий наголошував, що попри всі обставини популярним серед наших глядачів продовжує бути російський медійний продукт.

Нагадаємо, рішення про звільнення міністра культури Олександра Ткаченка могло стати результатом критики міністра через багатомільйонне фінансування державою кіноіндустрії, яке народ вважає недоцільним в умовах війни.

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