З'явилися нові деталі з серіалом "ОПГ" за 15.8 млн грн: може бути замішана ексдружина Ткаченка і адвокат

Міністерство культури виділило мільйони гривень для створення серіалу "Інгулець", оснований на житті відомого депутата Кіровоградщини, президента ФК "Інгулець" та підприємця Олександра Поворознюка, який раніше перебував у базі "Миротворця".

Читайте також: Каменських дивно виправдалась за скандал з розіграшем для ЗСУ

Серіал "Інгулець" буде належати до жанру драмеді. За описом проєкту, двоє айтішників, Максим та Данило, покидають фронтовий Харків і попадають на Кіровоградщину, у село "СМТ Інгулець", де керує усім фермер Олексій Паровоз, відомий як "Батя". Програмістів записують до місцевої самооборони, і вони чергують на блокпосту та допомагають на фермі. Опис сюжету завершується словами "Немає слів...".

Відео дня

Крім того, колишній народний депутат Борислав Береза виразив своє обурення тим, що міністр культури Олександр Ткаченко виділяє кошти на зйомки подібних проектів. Береза стверджує, що за допомогою виділених коштів міністр фінансує такі серіали, як "Слуга народу 2.0" та "СМТ Інгулець". Він наголошує на тому, що на ці цілі уряд має виділити 33,6 млн гривень.

Також Ірина Геращенко, нардепка від "Європейської солідарності", вимагає негайної відставки міністра культури Олександра Ткаченка з-за виділення мільйонів на створення російськомовних продуктів від компаній, що раніше працювали на російському ринку. Вона також наголосила на тому, що новий тендер на створення аудіовізуального твору отримала компанія "АРТФОРМС ПРОДАКШН УКРАЇНА", власником якої є Олександр Перемежко, який вже був визначений як переможець тендеру на серіал "СМТ Інгулець".

За даними порталу YouControl, компанія "АРТФОРМС ПРОДАКШН УКРАЇНА" стала переможцем тендеру на створення аудіовізуального твору, а саме серіалу під робочою назвою "ОПГ", за який було виділено 15,8 млн гривень. Власником цієї компанії є Олександр Андрійович Перемежко.

Цікаво, що виявляється Олександр Перемежко також є власником іншої компанії, а саме ТОВ "ГЕЛІОС-К". За даними YouControl, обидві компанії знаходяться за однією й тією ж адресою: вулиця Коновальця Євгена, будинок 36Д, офіс 54.2.

У коментарях користувачі провели міні-розслідування, та з'ясували, що з тендером пов'язана ексдружина Олександра Ткаченка, а Перемежко був її адвокатом.

Нагадаємо, що у ніч на 20 липня рф здійснила масовану ракетну атаку по Одеській та Миколаївській областях. 38 ракет було запущено на мирні міста, проте завдяки дії українських сил протиповітряної оборони, 18 з них було знищено. Атаки спричинили серйозні матеріальні збитки та страх серед цивільного населення, що свідчить про жорстокість і безжальність ворога.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!