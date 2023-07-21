Появились новые детали с сериалом "ОПГ" за 15.8 млн грн: может быть замешана эксдружина Ткаченко и адвокат

Министерство культуры выделило миллионы гривен для создания сериала "Ингулец", основанный на жизни известного депутата Кировоградщины, президента ФК "Ингулец" и предпринимателя Александра Поворознюка, ранее находившегося в базе "Миротворца".

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Сериал "Ингулец" будет принадлежать к жанру драмеди. По описанию проекта, двое айтишников, Максим и Даниил, покидают фронтовой Харьков и попадают в Кировоградскую область, в село "СМТ Ингулец", где руководит всем фермер Алексей Паровоз, известный как "Батя". Программистов записывают в местную самооборону, и они дежурят на блокпосту и помогают на ферме. Описание сюжета завершается словами "Нет слов...".

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Кроме того, бывший народный депутат Борислав Береза выразил возмущение тем, что министр культуры Александр Ткаченко выделяет средства на съемки подобных проектов. Береза утверждает, что посредством выделенных средств министр финансирует такие сериалы, как "Слуга народа 2.0" и "СМТ Ингулец". Он отмечает, что на эти цели правительство должно выделить 33,6 млн гривен.

Также Ирина Геращенко, нардепка от "Европейской солидарности", требует немедленной отставки министра культуры Александра Ткаченко из-за выделения миллионов на создание русскоязычных продуктов от ранее работавших на российском рынке компаний. Она также отметила, что новый тендер на создание аудиовизуального произведения получила компания "АРТФОРМС ПРОДАКШН УКРАИНА", владельцем которой является Александр Перемежко, который уже был определен как победитель тендера на сериал "СМТ Ингулец".

По данным портала YouControl, компания "АРТФОРМС ПРОДАКШН УКРАИНА" стала победителем тендера на создание аудиовизуального произведения, а именно сериала под рабочим названием "ОПГ", за которое было выделено 15,8 млн. гривен. Владельцем этой компании является Александр Андреевич Перемежко.

Интересно, что оказывается Александр Перемежко также владелец другой компании, а именно ООО "ГЕЛИОС-К". По данным YouControl, обе компании находятся по одному и тому же адресу: улица Коновальца Евгения, дом 36Д, офис 54.2.

В комментариях пользователи провели мини-расследование, и выяснили, что с тендером связан экс-жена Александра Ткаченко, а Перемежко был ее адвокатом.

Напомним, что в ночь на 20 июля Россия осуществила массированную ракетную атаку по Одесской и Николаевской областях. 38 ракет были запущены на мирные города, однако благодаря действию украинских сил противовоздушной обороны, 18 из них были уничтожены. Атаки повлекли за собой серьезный материальный ущерб и страх среди гражданского населения, что свидетельствует о жестокости и безжалостности врага.

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