Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: кому повезет больше всего

Юпитер в Овне, Сатурн в Рыбах, Венера в Тельце и Меркурий в Овне. Эта неделя обещает быть полон перипетий, но в целом успешной на всех уровнях.

В программе любовь, страсть, новые встречи, инвестиционные возможности и личные вызовы. Астрологи рассказали, что ждать каждого знака зодиака.

Овен

Пора сосредоточиться на собственных желаниях. С входом Венеры в знак Тельца в вашей личной жизни все начинает проясняться. Вы встретите человека, который принесет вам душевное спокойствие.

Телец

Юпитер в Овне дает вам много возможностей для заработка. После выгодных инвестиций или успешного бизнеса финансовое положение должно улучшиться. Только будьте осторожны с расходами, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

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Близнецы

На этой неделе придется быть окружены интригами и страстью! В личной жизни следует ожидать романтических моментов и новых любовных встреч. Однако у вас могут возникнуть затруднения на работе.

Рак

На этой неделе у Рака будет шанс начать новый этап в жизни! С Венерой в Тельце вам следует подготовиться к встрече с человеком, который изменит вашу жизнь. Финансовое положение должно улучшиться благодаря транзиту Юпитера в Овне.

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Лев

Важно не позволять страху и эмоциям управлять вами. Будьте внимательны и вдумчивы, чтобы найти решение сложных ситуаций. Как только Меркурий войдет в Овну, все должно вернуться в нормальное состояние!

Дева

На этой неделе вы можете столкнуться с разочарованием. Причина – человек, на которого вы сильно полагаетесь и который вас подведет. Не стесняйтесь обращаться за помощью и советом к более опытным.

Весы

На этой неделе вы отдадитесь новым впечатлениям и попробуете что-нибудь новое. Вы также подвергнете сомнению некоторые текущие привычки, но важно различать, что полезно, а что нет! С Венерой в Тельце вы будете приятно удивлены, увидев, что любовь неожиданно постучатся в вашу дверь!

Скорпион

Сатурн в Рыбах оказывает безоговорочную поддержку и помогает решить проблемы, связанные с личной жизнью. В отношениях могут возникнуть разногласия и недоразумения, которые могут привести к разводу.

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Стрелец

Вы окажетесь на развилке, где каждое решение будет оказывать значительное влияние на ваше будущее. Хотя у вас могут возникнуть некоторые трудности на работе, Меркурий в Овне поможет справиться с этими проблемами.

Козерог

Звезды советуют отдохнуть и зарядиться энергией подальше от всего, что может быть источником тревоги. Если вы сейчас чувствуете себя особенно чувствительным, возьмите выходной, высыпайтесь хорошо, отключитесь и проведите время с семьей!

Водолей

Не стоит торопиться с принятием решений и все планировать, прежде чем действовать! Венера в Тельце призывает расслабиться, встретиться с друзьями и как можно больше развлекаться. Так что наслаждайтесь нынешним моментом, не задумываясь!

Рыбы

Есть шанс столкнуться с финансовыми проблемами, но при тщательном планировании вы сможете их преодолеть с блеском! Вы также можете найти занятие, которое позволит отвлечься от всего этого и избежать своих забот. Отношения с семьей резко улучшатся после разрешения некоторых текущих конфликтов.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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