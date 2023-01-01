Государственные праздники в Украине в 2023 году: будут ли дополнительные выходные

В 2023 году в Украине будут отмечать 12 официальных государственных праздников. Среди них только Пасха и Троица будут новые даты, другие десять имеют неизменный день празднования.

Впрочем, в этом году украинцам не стоит ожидать длительных выходных из-за военного положения, которое длится по меньшей мере до 19 февраля. Он упраздняет введение дополнительных выходных, связанных с большими праздниками.

В 2023 году украинцы будут иметь государственные праздники в следующие дни:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

16 апреля – Пасха;

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1 мая – День труда;

9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы);

4 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

28 июля – День украинской государственности;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника и защитниц Украины;

25 декабря – Рождество Христово;

Обычно в случае, когда государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, следующий понедельник делают выходным днем. Впрочем, вероятно, что в ближайшее время эта практика не будет применяться из-за полномасштабной войны.

Напомним, UAportal также рассказал, какие выходные и праздники будут у украинцев в январе 2023 года.

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