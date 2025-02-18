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Готовимся к НМТ: какие темы следует повторить перед экзаменом

Цихоцкая Мария

Готовимся к НМТ: какие темы следует повторить перед экзаменом
В 2025 году поступающие будут составлять НМТ по четырем предметам

Украинский центр оценки качества образования утвердил характеристики задач национального мультипредметного теста (НМТ). Определены структура теста, схемы начисления баллов и перечень тем, которые будут охватывать задачи.

В 2025 году поступающие будут составлять НМТ по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и еще одному на выбор. Об этом пишет Правда. Жизнь.

Украинский язык

Тест будет содержать 30 задач, которые будут охватывать следующие разделы:

  • Фонетика, графика, орфоэпия, орфография
  • Лексикология, фразеология
  • Строение слова, словообразование
  • Морфология
  • Синтаксис
  • Стилистика
  • Развитие речи

Из-за компьютерного формата теста задач с письменными ответами не будет. Типы вопросов:

  • 10 – один правильный ответ из четырех
  • 5 – один правильный ответ из пяти
  • 15 – установление соответствия ("логические пары")

Математика

Тест будет состоять из 22 заданий и будет включать следующие темы:

  • Числа и выражения
  • Уравнения, неравенства, их системы
  • Функции
  • Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики
  • Планиметрия, стереометрия

Типы задач:

  • 15 – один правильный ответ из пяти
  • 3 – установление соответствия
  • 4 – открытая форма с кратким ответом

Разрешено пользоваться справочными материалами (формулами по алгебре, геометрии и теории вероятностей).

История Украины

Тематика теста расширена – теперь охватывает период с древнейших времен до современности. Среди основных разделов:

  • Древняя история Украины
  • Киевская Русь, Галицко-Волынское государство
  • Украинские земли в составе Речи Посполитой, Российской и Австрийской империй
  • Национально-освободительная война XVII ст.
  • Украинская революция, Вторая мировая война, независимость Украины

Тест будет содержать 30 заданий:

  • 20 – один правильный ответ из четырех
  • 4 – установление соответствия
  • 3 – установление последовательности
  • 3 – выбор трех правильных ответов из семи

Украинская литература

Задания будут охватывать:

  • Устное народное творчество
  • Древнюю украинскую литературу
  • Литературу XVIII-XXI вв.

Формат теста:

  • 25 – один правильный ответ из пяти
  • 5 – установление соответствия

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Биология

Тестирование будет включать 30 заданий по темам:

  • Строение и функционирование клеток
  • Наследственность и изменчивость
  • Биоразнообразие
  • Организм человека
  • Экология и эволюция

Типы задач:

  • 24 – один правильный ответ
  • 4 – установление соответствия
  • 2 – выбор трех правильных ответов

География

Основные разделы теста:

  • Общая география
  • География материков, океанов, Украины
  • Население, мировое хозяйство
  • Глобальные проблемы человечества

Структура теста:

  • 20 – один правильный ответ из четырех
  • 4 – краткий ответ
  • 6 – выбор трех ответов из семи

Иностранные языки

Тест включает две части: "Чтение" и "Использование языка". Формат:

  • 5 – один правильный ответ из четырех
  • 11 – установление соответствия
  • 16 – заполнение пропусков

Доступные языки: английский, немецкий, французский, испанский.

Физика

Разделы:

  • Механика
  • Молекулярная физика, термодинамика
  • Электродинамика
  • Оптика
  • Квантовая физика

Формат теста:

  • 12 – один правильный ответ
  • 2 – установление соответствия
  • 6 – краткий ответ

Во время теста разрешено воспользоваться справочными материалами.

Химия

Тематика:

  • Общая, неорганическая, органическая химия
  • Вычисление в химии

Структура теста:

  • 22 – один правильный ответ
  • 2 – установление соответствия
  • 6 – краткий ответ

Абитуриенты могут использовать периодическую систему элементов и таблицы растворимости.

С подробной программой НМТ для каждого предмета можно ознакомиться на сайте УЦОКО.

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