Готуємось до НМТ: які теми варто повторити перед іспитом
Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики завдань національного мультипредметного тесту (НМТ). Визначено структуру тесту, схеми нарахування балів та перелік тем, які охоплюватимуть завдання.
У 2025 році вступники складатимуть НМТ з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та ще одного на вибір. Про це пише Правда.Життя.
Українська мова
Тест міститиме 30 завдань, які охоплюватимуть такі розділи:
- Фонетика, графіка, орфоепія, орфографія
- Лексикологія, фразеологія
- Будова слова, словотвір
- Морфологія
- Синтаксис
- Стилістика
- Розвиток мовлення
Через комп’ютерний формат тесту завдань з письмовими відповідями не буде. Типи запитань:
- 10 – одна правильна відповідь із чотирьох
- 5 – одна правильна відповідь із п’яти
- 15 – встановлення відповідності ("логічні пари")
Математика
Тест складатиметься з 22 завдань і включатиме такі теми:
- Числа і вирази
- Рівняння, нерівності, їхні системи
- Функції
- Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей, статистики
- Планіметрія, стереометрія
Типи завдань:
- 15 – одна правильна відповідь із п’яти
- 3 – встановлення відповідності
- 4 – відкрита форма з короткою відповіддю
Дозволено користуватися довідковими матеріалами (формулами з алгебри, геометрії та теорії ймовірностей).
Історія України
Тематика тесту розширена – тепер охоплює період від найдавніших часів до сучасності. Серед основних розділів:
- Стародавня історія України
- Київська Русь, Галицько-Волинська держава
- Українські землі у складі Речі Посполитої, Російської та Австрійської імперій
- Національно-визвольна війна XVII ст.
- Українська революція, Друга світова війна, незалежність України
Тест міститиме 30 завдань:
- 20 – одна правильна відповідь із чотирьох
- 4 – встановлення відповідності
- 3 – встановлення послідовності
- 3 – вибір трьох правильних відповідей із семи
Українська література
Завдання охоплюватимуть:
- Усну народну творчість
- Давню українську літературу
- Літературу XVIII–XXI ст.
Формат тесту:
- 25 – одна правильна відповідь із п’яти
- 5 – встановлення відповідності
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Біологія
Тестування включатиме 30 завдань за темами:
- Будова і функціонування клітин
- Спадковість та мінливість
- Біорізноманіття
- Організм людини
- Екологія й еволюція
Типи завдань:
- 24 – одна правильна відповідь
- 4 – встановлення відповідності
- 2 – вибір трьох правильних відповідей
Географія
Основні розділи тесту:
- Загальна географія
- Географія материків, океанів, України
- Населення, світове господарство
- Глобальні проблеми людства
Структура тесту:
- 20 – одна правильна відповідь із чотирьох
- 4 – коротка відповідь
- 6 – вибір трьох відповідей із семи
Іноземні мови
Тест включатиме дві частини: "Читання" та "Використання мови". Формат:
- 5 – одна правильна відповідь із чотирьох
- 11 – встановлення відповідності
- 16 – заповнення пропусків
Доступні мови: англійська, німецька, французька, іспанська.
Фізика
Розділи:
- Механіка
- Молекулярна фізика, термодинаміка
- Електродинаміка
- Оптика
- Квантова фізика
Формат тесту:
- 12 – одна правильна відповідь
- 2 – встановлення відповідності
- 6 – коротка відповідь
Під час тесту дозволено користуватися довідковими матеріалами.
Хімія
Тематика:
- Загальна, неорганічна, органічна хімія
- Обчислення в хімії
Структура тесту:
- 22 – одна правильна відповідь
- 2 – встановлення відповідності
- 6 – коротка відповідь
Абітурієнти зможуть використовувати періодичну систему елементів та таблиці розчинності.
З детальною програмою НМТ для кожного предмета можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.
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