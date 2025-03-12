Гривны определенных номиналов не принимают в супермаркетах: как действовать покупателям

В супермаркетах и магазинах Украины кассиры могут отказываться принимать определенные купюры или монеты, объясняя тем, что нет сдачи. Однако такая практика является нарушением законодательства, и в таких случаях покупателям рекомендуется обращаться с жалобой в администрацию заведения.

Как отметили эксперты "Защиты прав потребителей", покупатели должны пожаловаться руководству супермаркета, так как:

кассиры обязаны принимать банкноты и монеты любых номиналов;

Кассиры должны обеспечить наличие необходимого количества денег для сдачи.

Также подчеркивается, что требование конкретной суммы сдачи от покупателя или принуждение его обменивать крупные купюры в другом месте – нарушение обязанностей кассира.

Читайте также: Новая волна подорожания: в супермаркетах рассказали, какие продукты резко вырастут в цене

"Проблема с отсутствием остальных – это ответственность кассира, а не покупателя. Если кассир продолжает настаивать на таких требованиях, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте о нарушениях", – объяснили эксперты.

Супермаркеты могут вводить в заблуждение украинцев из-за неправильного оформления ценников

Магазины и супермаркеты обязаны на ценниках указывать точную, понятную и лаконичную информацию, чтобы не вводить покупателей в заблуждение. Например, должно быть четко отмечено, какой вес товара соответствует указанной цене. Нарушение таких требований может привести к ответственности.

В Госпродпотребслужбе пояснили, что оформление ценников должно быть завершено до того, как товар попадет в торговый зал. Работники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников перед началом работы.

Ранее мы рассказывали, что у некоторых украинцев при обмене долларов купюры могут конфисковать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!