Грозы, местами град и шквалы: прогноз погоды в Украине на 4 июля

В пятницу, 4 июля, в Украине будет преобладать малооблачная, сухая погода. Температура ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +28… +33 °С. В центральных и южных регионах дневная жара достигнет +32… +37 °С. Ветер будет слаб, переменного направления, с порывами до 8 м/с.

Однако в западных, северных и областных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами возможен град и порывы ветра до 15–20 м/с. В других регионах без осадков. Об этом сообщил метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Температура в ночные часы будет достигать 15–20 градусов, а на востоке страны будет немного прохладнее — до +11… +16 °С. Днем воздух прогреется до +28… +33 °С, местами в Одесской, Николаевской и Винницкой областях ожидается сильная жара - до +35 °С. На северо-западе страны будет гораздо прохладнее - +20… +25 °С.

Читайте также: Погодные капризы июня: метеорологи предостерегают украинских аграриев о новой климатической угрозе

В Киеве ночь пройдет без осадков, а вот днем возможен кратковременный дождь с грозой. Кое-где вероятны шквалы и град. Температура воздуха будет составлять +18… +20 градусов ночью и до +32 °С днем. Ветер в столице северо-западный, с умеренной силой. По архивным данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самая высокая температура воздуха в Киеве в этот день была зафиксирована в 1938 году - 34,4 градуса, а самая низкая - в 1892 году, только +8,8 °С.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!