ГУР ликвидировали руководящий состав 4-й гвардейской военной базы оккупантов РФ в Запорожье

Украинские защитники провели точную операцию против командного состава 4-й гвардейской военной базы РФ в Запорожской области. Благодаря совместным действиям ГУР, СБУ, Сил беспилотных систем ВСУ и группировки "Таврия" был нанесен точный удар с HIMARS по скоплению вражеских офицеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

По данным разведки, оккупанты планировали провести полевое совещание. После подтверждения информации, украинские защитники разработали план операции, которую осуществили в два этапа: сначала высокоточный удар HIMARS по месту встречи, а затем атака ударными дронами по группе эвакуации противника.

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В результате операции ликвидированы три офицера оккупационных войск:

– капитан Дмитрий Нагорный, командир 1-го батальона 135-го мотострелкового полка

- капитан Григорий Крохмалев, начальник разведки 135-го мотострелкового полка

- капитан Юрий Фомин, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы

Дополнительно уничтожены 5 единиц вражеской автомобильной техники.

Напомним, Силы обороны атаковали вражеский пункт управления в Курской области.

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