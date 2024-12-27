ГУР ліквідували керівний склад 4-ї гвардійської військової бази окупантів РФ на Запоріжжі

Українські захисники провели точну операцію проти командного складу 4-ї гвардійської військової бази РФ у Запорізькій області. Завдяки спільним діям ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем ЗСУ та угруповання "Таврія" було завдано влучного удару з HIMARS по скупченню ворожих офіцерів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За даними розвідки, окупанти планували провести польову нараду. Після підтвердження інформації українські захисники розробили план операції, яку здійснили у два етапи: спочатку високоточний удар HIMARS по місцю зустрічі, а потім атака ударними дронами по групі евакуації противника.

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Внаслідок операції ліквідовано трьох офіцерів окупаційних військ:

- капітан Дмитро Нагорний, командир 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку

- капітан Григорій Крохмальов, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку

- капітан Юрій Фомін, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази

Додатково знищено 5 одиниць ворожої автомобільної техніки.

Нагадаємо, Сили оборони атакували ворожий пункт управління у Курській області.

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