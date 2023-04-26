ГУР советует россиянам держаться подальше от военных преступников и техники на параде 9 мая

В ГУР МО посоветовали гражданским россиянам воздержаться от посещения парада 9 мая, а также избегать встреч с военными преступниками. Добавили, что в другие дни года также следует соблюдать осторожность.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, комментируя представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова.

Таким образом, он прокомментировал документы по подготовке россиян к отражению нападения с воздуха во время проведения парада ко Дню победы. Как отмечает Юсов, военная разведка Украины располагает всей информацией о планах россияне к 9 мая, включая меры безопасности, маршруты и места дислокации охраны главных российских военных преступников.

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"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, не связанным с военными преступниками, преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и пребывания рядом с военными преступниками и военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", – сказал Юсов.

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Также представитель ГУР МО добавил, что все российские военные преступники будут наказаны. "Я думаю, что эта формулировка самодостаточна. Украина делает и будет делать все, чтобы защитить себя от военной агрессии современной так называемой Российской Федерации - Московии. Все для того, чтобы деоккупировать территории, что обязательно случится и вернуться к границам 91-го года, а также обязательно сделает все для справедливого наказания военных преступников и всех, кто имеет отношение к этой геноцидной войне современной России против Украины", – заявил Юсов.

Напомним, руководитель ГУР МО заявил, что Украина приближается к знаковому для новейшей истории Украины битве.

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