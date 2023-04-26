ГУР радить росіянам триматись подалі від військових злочинців і техніки на параді 9 травня

У ГУР МО порадили цивільним росіянам утриматись від відвідування параду 9 травня, а також уникати зустрічі із воєнними злочинцями. Додали, що в інші дні року також варто бути обережними.

Про це повідомляє OBOZREVATEL, коментуючи представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

Таки чином він прокоментував документи щодо підготовки росіян до відбиття нападу з повітря під час проведення параду до Дня перемоги. Як зазначає Юсов, воєнна розвідка України має у своєму розпорядженні усю інформацією щодо планів росіян до 9 травня, включаючи заходи безпеки, маршрути та місця дислокації охорони головних російських воєнних злочинців.

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"Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями, злочинами та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із воєнними злочинцями і військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Російської Федерації проти України", – сказав Юсов.

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Також, представник ГУР МО додав, що всі російські воєнні злочинці будуть покарані. "Я думаю, що це формулювання самодостатнє. Україна робить і робитиме все, щоб захистити себе від військової агресії сучасної так званої Російської Федерації – Московії. Все для того, щоб деокупувати території, що обов'язково трапиться, і повернутися до кордонів 91-го року, а також обов'язково зробить усе для справедливого покарання воєнних злочинців та всіх, хто має стосунок до цієї геноцидної війни сучасної Росії проти України", – заявив Юсов.

Нагадаємо, керівник ГУР МО заявив, що Україна наближається до знакової для новітньої історії України битви.

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